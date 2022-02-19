Українські експерти паливного ринку спробували спрогнозувати, які ціни найближчим часом будуть на популярні види палива, пише Автотема.

Так, один із аналітиків ринку пального висловив думку, що однією з головних причин подорожчання автомобільного палива є держрегулювання вартості пального. Ця ситуація більше схожа на стислу пружину, коли влада країни намагається утримувати ціни в певних рамках, але вони все одно прагнуть підвищення.

Сьогодні держава регулює граничну вартість палива, зокрема преміальним заправним мережам, а від цього відштовхуються й інші. Таким чином, створюється ефект загального подорожчання палива.

Також повідомляється, що ціноутворення пального в нашій країні залежить від кількох факторів, у тому числі від рівня інфляції. Багато підприємств закладають у свої витрати інфляційні ризики, що позначається на вартості.

За словами експерта, сьогодні немає передумов зниження вартості палива. При цьому, хоч би які вагомі причини не з’явилися, все одно цінники на заправках залишаться такими ж або зростатимуть.

Зараз Україна не здатна будь-яким чином вплинути на ситуацію з пальним. Влада нашої країни сьогодні може лише в основному констатувати проблеми. Проте, за словами експерта, справжні проблеми в Україні з паливом можуть початися у разі, якщо буде здійснено заборону на паливо з Білорусі.

Ще один фактор, який зазвичай спостерігається в нашій країні – неохоче зниження цін на паливо заправними мережами. Найчастіше цінники дуже швидко крутяться нагору, а опускати їх потім уже ніхто не поспішає. Плюс до цього не варто забувати про тиск з боку агресора, який навряд чи ослабне, а це означає, що на нашому ринку можуть бути чергові потрясіння.

Зазначається також, що Україна не має в своєму розпорядженні резервів палива, як, наприклад, це є в США. Якби в нашій країні були такі можливості, то завдяки цьому можна було б підтримувати внутрішній ринок пального.