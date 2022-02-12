МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.

В опубликованном ведомством сообщении эта мера объясняется "растущей напряженностью между Россией и Украиной", передает Интерфакс-Украина.

С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщили австралийские СМИ, он назвал ситуацию в Украине "очень опасной".

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предложил всем американцам покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов.