МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.
В опубликованном ведомством сообщении эта мера объясняется "растущей напряженностью между Россией и Украиной", передает Интерфакс-Украина.
С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщили австралийские СМИ, он назвал ситуацию в Украине "очень опасной".
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предложил всем американцам покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов.
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