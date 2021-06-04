На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, среди прочего, были рассмотрены вопросы углубления интеграции Украины с НАТО, проверки системы борьбы с терроризмом и развития авиастроительной отрасли, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Повестка дня заседания СНБО содержала восемь вопросов. В частности, в соответствии с поручением Зеленского, которое он дал 27 апреля, находясь в Херсоне, члены Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопросы обеспечения дополнительной безопасности на административной границе с АР Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Кроме того, члены СНБО рассмотрели неотложные меры по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета, эти вопросы рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.

Члены Совета нацбезопасности и обороны также заслушали отчет заместителя руководителя СБУ относительно проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Еще один вопрос касался совершенствования сети ситуационных центров и цифровой трансформации в сфере нацбезопасности и обороны. Как пояснил Алексей Данилов, будет создана единая система по управлению национальной безопасности на всей территории Украины.

Также на заседании СНБО было принято решение по развитию отечественной авиастроительной отрасли на ближайшие годы.

Кроме того, участники заседания заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой. В частности, речь шла о реконструкции Бортнической станции аэрации и обеспечения качественной питьевой водой южных регионов Украины.

По словам Данилова, Зеленский остался недоволен подготовкой этого вопроса, поэтому его рассмотрение перенесено на следующее заседание СНБО.

Кроме того, члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Также во время заседания Совета национальной безопасности и обороны были заслушаны отчеты о выполнении ряда предыдущих решений СНБО.

В частности, сегодня руководство МВД отчиталось о наложении санкций на так называемых воров в законе и других представителей криминальных кругов. Было проинформировано, что на начало 2021 на территории Украины находились 34 человека, которые имели статус «вора в законе». После наложения ограничиваемых мер их осталось 17, а сегодня - ни одного. Из 111 уголовных авторитетов, которые ранее находились в Украине и попали под санкции СНБО, на сегодня, согласно отчету МВД, выдворены 36. В Украине остались 42 человека, из которых 33 - под следствием.

Также на сегодняшнем заседании было дано поручение руководству Государственной службы геологии и недр Украины и Таможенной службы по выполнению решений СНБО, которые касаются борьбы с контрабандой и состояния дел в сфере недропользования.

Члены СНБО рассмотрели исполнение предыдущего решения по использованию государственных объектов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.