Первые 20 человек, которые арендовали жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, выезжают из резиденций.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, сообщает Укринформ.

«Первые 20 человек находятся в процедуре оставления объектов», - сказал он, комментируя ситуацию с исполнением ранее принятого решения СНБО об аудите жилья в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

По его словам, в списке лиц, которые покидают государственные резиденции, следующие граждане: Панасюк Елена Викторовна, Зубко Людмила Николаевна, Ивченко Виктор Анатольевич, Матвиенко Ольга Васильевна, Пискун Святослав Михайлович, Юрчик Сергей Владимирович (бывший руководитель Одесского рыбхоза), Гаврилюк Лидия Михайловна, Васюник Иван Васильевич, Лавринович Александр Владимирович, Череп Валерий Иванович, Гайсинский Юрий Александрович, Табачник Дмитрий Владимирович, Петренко Николай Николаевич, Макарьян Давид Борисович, Макарьян Борис Петрович, Папиш Илья Иосифович, Ильин Александр Игоревич, Богатырева Раиса Васильевна, Семиноженко Владимир Петрович, Тополов Виктор Семенович.

В то же время Данилов заявил, что, как оказалось, на сегодняшний день государственное предприятие, у которого в Конча-Заспе и Пуще-Водице арендуют имения, должно арендаторам деньги.

«Одному арендатору на сегодняшний день остаток средств, которые должно предприятие, составляет 11 млн 841 тыс. 2 грн 40 коп., другому арендатору остаток средств составляет 2 млн 912 тыс. 622 грн 70 коп.», - отметил секретарь СНБО.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных резиденций на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы и прав их жителей там проживать. Речь идет о почти 400 га заповедной земли и свыше 100 государственных зданий и дач.

Президент отметил, что в конце 2014 года постановлением правительства был отменен перечень лиц, имеющих право на льготное проживание, и добавил, что это легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда «непонятных лиц», а именно - бывших судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, таможенников, налоговиков, министров и других.