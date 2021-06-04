Укрзализныця открыла продажу билетов на 11 новых и дополнительных поездов к морям, сообщает пресс-служба компании.

Так, с 3 июня через день по нечетным числам курсирует долгожданный жителями Восточной Украины поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса.

С 3 июня также «морским путем» из Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днипро - Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий - Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка - Геническ.

С 5 июня по нечетным числам Укрзализныця запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днипра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться Бердянска - популярного морского и грязевого курорта. Поезд № 472/471 Днипро - Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно - по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог – Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться Бердянска поездом № 261/262 Харьков - Бердянск.

С 11 июня из Львова отправится поезд № 86 / 186-185 / 85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы - Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.