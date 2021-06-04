Вчера, 3 июня, на электронном аукционе за 377,5 млн грн было продано имущество Львовской исправительной колонии №48.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська

«На аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек. Цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - едва ли не в три раза», - написал он.

По его министра, участие в торгах приняли 7 участников.

«Это первая продажа «Большой распродажи тюрем». Напомню, распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры, и «Большая распродажа тюрем» превратится в «Большое строительство тюрем», - подчеркнул Малюська.