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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» с предложениями президента Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Соответствующий документ поддержали 315 нардепов.

В принятом законе учтены два предложения в закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

В своих предложениях президент Украины предложил исключить абзац десятый подпункта 9 пункта 2 раздела I и пункт 2 раздела II закона и выложить подпункт 10 пункта 2 раздела I Закона в следующей редакции: «10) абзац второй статьи 3663 после слов «от ста пятидесяти до двухсот «сорока часов» дополнить словами «или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год».

Предложения президента Украины в закон зарегистрирован под №4651.

Напомним, 3 июня Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Закон возвращает наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях.

В то же время ВР приняла поправки к документу, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Президент Владимир Зеленский вернул данный закон в Верховную Раду со своими предложениями.
ForUm

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