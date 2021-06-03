Комиссия КГГА по вопросам наименований принял решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слепака. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии.
«Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты», - отметила Хонда.
Комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:
проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе название «улица Николая Костомарова»;
безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия «Кловская площадь»;
безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия «площадь Отрадная».
Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:
переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;
переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сеньковский;
переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;
переименование улицы Крайнего в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;
переименование улицы Совхоз «Совки» в Соломенском районе на улицу Пронивскую;
переименование переулка Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;
переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;
переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдеевского;
переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе на переулок Христины Алчевской.
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