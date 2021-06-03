Комиссия КГГА по вопросам наименований принял решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слепака. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии.

«Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты», - отметила Хонда.

Комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:

проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе название «улица Николая Костомарова»;

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия «Кловская площадь»;

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия «площадь Отрадная».

Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:

переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сеньковский;

переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

переименование улицы Крайнего в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

переименование улицы Совхоз «Совки» в Соломенском районе на улицу Пронивскую;

переименование переулка Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;

переименование улицы Саратовской в ​​Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;

переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдеевского;

переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе на переулок Христины Алчевской.