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4 июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию. Нововведения имеют целью противодействовать распространению COVID-19 извне на фоне постепенного ослабления ограничительных мер внутри страны. Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, включая Украину, сообщила пресс-служба МИД.

При пересечении границы граждане Украины должны предъявить:

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;  
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;
  • документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;
  • документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке.

Транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы - в электронном или бумажном виде.

В МИД также напомнили о необходимости иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.

Посольство и консульства Украины готовы оказывать максимальное содействие нашим гражданам, чтобы их пребывание в Турции было максимально комфортным и безопасным.
ForUm

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