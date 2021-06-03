Укрзализныця с 10 июня возобновляет курсирование еще двух «морских» поездов: №472/471 Днипро-Бердянск и №552/551 Кривой Рог-Бердянск. Они дадут возможность обойти пробки и комфортно добраться к курорту, сообщили в пресс-службе компании.

Эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно – по нечетным. Расписание удобное: отправление из Днипра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23. Больше информации о расписании движения поездов здесь.

Напомним, недавно Укрзализныця запустила поезд для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов в Одессу. Также открыты другие «морские» рейсы к летнему сезону: жители Чернигова и Сум могут покупать билеты на скорый поезд в Одессу, а для львовян появилось новое ежедневное летнее сообщение с Бердянском.