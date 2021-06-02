Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами, сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США», - отмечается в сообщении.

В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.

«JBS проинформировала администрацию, что требование о выкупе исходило от преступной организации, которая, скорее всего, базируется в России», - сказала журналистам заместитель спикера администрации президента США Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон «контактирует непосредственно с российским правительством по этому вопросу с месседжем, что ответственные государства не скрывают преступников, требующих выкуп».