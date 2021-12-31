Совет национальной безопасности и обороны может определить список олигархов во время заседания, которое состоится 20-25 мая 2022, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Имеем понимание, что к концу мая он (закон об олигархах, – ред.) уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут определены решением СНБО, согласно нашему законодательству», – сказал Данилов после заседания Совета нацбезопасности и обороны 30 декабря.

Как сообщал ForUm, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», № 5599.

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, предусмотренную статьей 119 Регламента Верховной Рады. В ходе голосования одновременно были учтены правки № 396, № 398, № 406, противоречащие друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон для исправления несогласованностей в соответствии со статьей 131 Регламента Верховной Рады Украины.

5 ноября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон.