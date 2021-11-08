С целью имплементации закона о деолигархизации в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит порядок проведения проверки деловой репутации покупателя средства массовой информации, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
«В прошлую субботу «Голос Украины» опубликовал закон об олигархах, а это значит, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор: или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом; или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)», - написал он в Facebook.
По словам министра, тому, кто решит остаться олигархом и после введения закона в действие закона, будет запрещено:
- финансировать политические партии;
- быть покупателем объектов крупной приватизации;
- финансировать политическую агитацию.
Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире.
Кроме того, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, а также разработает такой реестр.
Как сообщал ForUm, 5 ноября, президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».
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