Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США в Киеве обсудил противодействие реализации проекта «Северный поток-2». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток- 2» могут только США и администрация президента Байдена. «Северный поток-2» - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.

«Северный поток-2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», - добавил он.

Зеленский отметил, что понимание всех угроз, которые представляет «Северный поток - 2», особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. И Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.