также в разделеПолитика
ОПОРА: Более 190 нардепов получили миллионы госпомощи 14
Действие закона об олигархах будет ограничено 10-ю годами 31
Волкер отрицает, что лоббирует «Северный поток-2» 22
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: Руки прочь от народной земли 12
Украина передала США запрос о новой военной помощи 10
Зеркаль: Волкер стал лоббистом «Северного потока-2» 26
МИД: Украина введет санкции, если белорусские самолеты начнут летать в Крым 25
Россия заявила о планах НАТО тайно перебросить оружие в Украину 23
В Беларуси заявили, что международным рейсам «опасно» летать над Украиной 41
Якубин: Пленки – излюбленный инструмент нечестной политической борьбы в Украине 53
СНБО: Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФ 38
Зеркаль допустила возобновление санкций США по «Северному потоку-2» 21
В РФ заявили, что не откажутся от транзита газа через Украину 82
В МИД Германии считают, что поставки оружия не помогут завершить войну на Донбассе 13
Лукашенко пригрозил пустить самолеты в оккупированный Крым 55
Зеленский считает, что РФ не решится на войну с НАТО 34
Зеленский: Украина может иметь план «Б» по безопасности до вступления в НАТО 37
Марунич: Демонизация Медведчука сыграла с Зеленским злую шутку 121

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США в Киеве обсудил противодействие реализации проекта «Северный поток-2». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток- 2» могут только США и администрация президента Байдена. «Северный поток-2» - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.

«Северный поток-2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», - добавил он.

Зеленский отметил, что понимание всех угроз, которые представляет «Северный поток - 2», особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. И Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги