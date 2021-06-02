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Более 190 народных депутатов получили от государства 3,33 млн грн материальной помощи и пособий по временной нетрудоспособности, сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

Наибольшую сумму помощи получила Наталья Приходько (Оппозиционная платформа - За жизнь). Так, помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 для нее составила более 168 тыс. гривен.

Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход (За будущее) - более 135 тыс. гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также является Виктор Балога (За будущее) - более 125 тыс. гривен и Любовь Шпак (Слуга народа) - 122 тыс. гривен.

Более 83 тысяч пособий по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 получал также экс-народный депутат Зиновий Андреевич, более 81 тыс. - Анжелика Лабунская (ВО «Батькивщина»), более 69 тыс. - Николай Кучер (группа «Доверие») и более 60 тысяч Олег Макаров («Голос»).
ForUm

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