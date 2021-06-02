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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура воздуха за сезон составила + 8,4ºС, что на 1,0ºС ниже среднемноголетних значений.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел больше отрицательное отклонение - 2,0 ° С.

За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь 1 температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха +14,1 ° 1 апреля.

Холоднее всего было 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,5 ° С, а теплее – 16 мая, когда максимальная температура поднялась до +25,1 °С.

Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.
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