Народные депутаты Украины зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5596 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности».

Об этом сообщила одна из инициаторов проекта закона, член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция «Голос») во время брифинга возле здания парламента, передает Укринформ.

«Мы с коллегами на базе Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования несколько месяцев работали над написанием текста, который поддержит украинский парламент. Количество депутатов, которые вчера подписали проект закона, - 82. Это достаточно много. Его номер 5596. Он уже сейчас должен появиться на сайте Верховной Рады», - сказала Стефанишина.

Председатель медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий (парламентская фракция «Слуга народа»), который также принял участие в брифинге, отметил, что цель соответствующего проекта закона - «легализация именно медицинского каннабиса».

По словам народного депутата, медицинский каннабис необходим около двум миллионам украинцев.

«Мы 100% не позволим этим законом использовать каннабис не в медицинских целях. Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, будет иметь GPS-трекер. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному. Это также будет контролироваться Министерством внутренних дел и Министерством охраны здоровья. Надеюсь, что будет контроль общественности», - добавил Радуцкий.

Кроме этого он отметил, что соответствующий законопроект «соответствует директивам Европейского Союза».

Напомним, 7 апреля Кабинет министров Украины принял решение о легализации медицинского каннабиса.