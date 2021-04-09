Кабинет министров Украины принял решение о легализации медицинского каннабиса.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 7 апреля 2021 № 324 опубликовано на правительственном портале.

«Дополнить список следующими позициями: «Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК), Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиол)», - говорится в документе.

Примечание к списку дополнено такими абзацами: «К веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются; оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств».

Как сообщает Украиинская правда, «Набилон» - применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака (тошноты и рвоты). А «Набиксимолс» («Сативекс») - для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

По словам главы благотворительной организации «100% жизни» Дмитрия Шерембея, препараты которые включены в этот перечень стоят очень дорого – $2055 и $640 соответственно.