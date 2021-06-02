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За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Песоков противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 2 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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