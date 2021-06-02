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Укрпочта продала Украинской православной церкви Московского патриархата здание церкви в Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.

«Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел, самое время было подумать уже о собственной̆ церкви. Но нет. Мы действуем нестандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо «все, что нажито непосильным трудом». И сегодня апогей этого действия - Укрпочта продала церковь», - написал он.

По словам Смелянского, здание церкви на Кировоградщине годами использовалось как отделение почты. На открытом аукционе Prozorro его продали за 237 тысяч гривен.

Он отметил, что таким образом компанич сделала доброе дело, ведь здание будет использоваться по прямому назначению.

В то же время в комментариях к публикации пользователи сообщили, что церковь была продана УПЦ МП.

В ответ на это Смелянский отметил, что законных оснований для недопуска УПЦ МП к торгам нет и компания никак не могла повлиять на их результаты. 


 
ForUm

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