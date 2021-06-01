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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, передает DW.

«Сегодня ВОЗ рекомендовала вакцину Sinovac для экстренного использования. Продукт Sinovac - это инактивированная вакцина, которая требует простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий», - сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что CoronaVac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. Ранее организация рекомендовала к использованию вакцины Sinopharm.

Сейчас ВОЗ одобрила уже семь вакцин. Кроме китайских CoronaVac и Sinopharm в список вошли препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

Более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac уже были доставлены в разные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.

Ранее в Sinovac Biotech отметили, что смогут выпускать до двух миллиардов доз вакцины в год после запуска третьего завода по производству препаратов. Представитель компании добавил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус.
ForUm

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