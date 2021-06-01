Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком сообщили о подозрении заведующему авиационно-технического состава воинской части в Хмельницкой области, который в течение 6 лет похищал комплектующие. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что в период с 2014 до 2020 года военный выносил из склада запчасти в личных вещах.

Во время обыска следователи ГБР обнаружили дома у военного 120 изделий военного назначения. В частности:

блоки к радиолокатору переднего обзора «Орион-А» (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 «Пума», которая устанавливается на самолеты Су-24);

блоки к цифровому радиолокационному комплексу «Орбита», (входит в ПНС-24 «Пума», устанавливаемый на самолет Су-24);

блоки к станции предупреждения излучения самолета ракетами Л-006 «Липа»;

комплект излучателя «ДИСС-7»;

насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.

Стоимость нанесенного государству ущерба устанавливается.

Преступные действия военного разоблачили во время приема-передачи имущества склада, которое осуществлялось после его перевода на другую должность. Кроме того, в воинской части продолжается полная проверка наличия и использования материально-технических ценностей.

Военнослужащий подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.