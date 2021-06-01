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В среду, 2 июня, влажная погода охватит большинство областей Украины, ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Самая низкая вероятность осадков 2 июня – на северо-западе, крайнем севере Украины.

Также прояснения ожидаются на юге, несмотря на близость циклона.

Температура воздуха остается без особых изменений, в течение дня + 15 + 19 градусов на юге и востоке местами до +20 градусов.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, будет еще явно свежо и ветрено. Температура воздуха максимальная предполагается в пределах +16 +17 градусов.

Потеплеет с пятницы, следующая неделя – до + 20 + 25 градусов.
ForUm

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