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Украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения приостановило свою силу от 1 июня 2021 года, сообщила пресс-служба Посольства.  

«Какие-либо сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

Ответственные за заключение и реализацию Соглашения Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики сейчас ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое Соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, которое после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы.

О подписании и вступлении в действие нового Соглашения будет дополнительно сообщено.  

 
ForUm

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