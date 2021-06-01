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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 6 марта 2020 №580 «О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно обжалуемому постановлению, с начала 2021 летняя заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году, но не может быть меньше, в частности, за 126 куб. м - для бытового потребителя, использующего природный газ для подогрева воды и приготовления пищи.

Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб.м. в обязательном порядке.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.
ForUm

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