Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных средств на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе. Через схему должностные лица завладели более 3 млн грн, сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица государственного предприятия Национальная академия аграрных наук Украины заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения. Однако фактически работы по реконструкции не осуществлялись, или проводились частично. Также предприятия нелегально торговали выращенной сельхозпродукцией.

В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, подтверждающие схему.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.