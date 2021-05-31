Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» обратилось в суд относительно взыскания пени с фармацевтической группы «Лекхим» за просроченные поставки вакцин против коронавируса.

Об этом в интервью изданию ZN.UA сказал генеральный директор госпредприятия Арсен Жумадилов.

«Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что «Лекхим» и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед Украинским государством», - сказал Жумадилов.

Он отметил, что «Лекхим» не выплатил пеню за задержки с поставками препаратов. В то же время «Медзакупки» надеются, что контракт будет закрыт в июне.

Жумадилов также сообщил, что госпредприятие может вернуться к закупкам вакцины против коронавируса в будущем. «Разговор был такой: пока все то, что уже передано на одну из международных организаций, будет выполняться ею, потому что пересмотр формальных и неформальных договоренностей займет время. А будущие закупки (мы понимаем: есть вероятность, что вакцинация - не разовая акция, и, возможно, мы будем проходить через нее ежесезонно) будут переданы нам. По крайней мере министр это будет рассматривать», - сказал руководитель компании.

По его словам, в случае, если в будущем поставщики вакцин от коронавируса сохранят условия относительно конфиденциальности цены контрактов, может потребоваться внесение изменений в законодательство. «Это будет касаться именно договоров на закупку вакцины против COVID-19. Чтобы мы могли их заключать и публиковать, например, весь договор, кроме пунктов, к которым есть требования конфиденциальности от контрагента. Обычно это цена за единицу и сумма договора. Но во всех других аспектах договор будет публичным. Это лучше, чем ничего», - сказал Жумадилов.

В то же время он не располагает информацией, как «Лекхим» будет распоряжаться теми законтрактованными вакцинами, которые компания закупала за свой счет сверх государственного контракта.

Как известно, первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта, хотя по условиям контракта это должно было произойти в начале месяца. Согласно условиям договора, за каждый день просрочки предусмотрена пеня в размере 0,1% от цены заказанной партии.

В конце декабря 2020 года Украина заключила контракт с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцины. Уполномоченным представителем компании Sinovac Biotech на территории Украины является АО «Лекхим». Общее количество вакцины, которую законтрактовала компания, составляет 5 млн доз, большую часть из которых «Лекхим» закупил за свой счет.