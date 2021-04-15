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Государственное предприятие «Медицинские закупки» продолжает начислять пеню ЗАО «Лекхим», которое не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тыс. флаконов в срок. Кроме того, «Лекхиму» грозит немалый штраф. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ ГП «Медицинские закупки».

В письме госпредприятия отмечается, что «Лекхим» должен был поставить в Украину 700 тыс. флаконов китайской вакцины CoronaVac в срок не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран. Поскольку 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии вакцины в Украине должны были состояться до 6 марта.

Фактически вакцина поступила на склады «Медицинских закупок» 10 апреля, и в количестве 200 тыс. флаконов, значительно меньше объема ожидаемой первой партии согласно условиям договора.

«Поставка указанного количества флаконов не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа, применяемых к поставщику ввиду несоблюдения сроков поставки продукции, предусмотренных договором. ГП «Медицинские закупки» продолжает начисление пени за каждый день такой просрочки, начиная с 06.03.2021», - сообщили на госпредприятии.

Напомним, за каждый день просрочки «Лекхим» обязан уплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставки вакцины в более 30 дней. По подсчетам StateWatch размер пени по состоянию на 14 апреля составляет 13,7 миллиона гривен.

В свою очередь, штраф составляет 24,7 миллиона гривен. Всего «Лекхим» должен уплатить ГП «Медицинские закупки» 38,4 миллиона гривен. Сейчас за каждый день просрочки поставки вакцины «Лекхиму» начисляется пеня в размере 252 тыс. гривен. Напомним, 30 декабря 2020 Украина заплатила за будущую поставку 1,9 млн  доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн по договору между ГП «Медицинские закупки» и частной компанией «Лекхим».
ForUm

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