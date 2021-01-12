Первый договор о закупке китайской вакцины Украины отметился скандалом. Да и к репутации производителя тоже есть вопросы

Едва пришла новость о том, что Украина заключила первый договор о закупке китайской вакцины CoronaVac, как вслед за ней стало известно о скандале между ответственными за это органами - Минздравом и госпредприятием «Медицинские закупки». Стороны выдвинули встречные обвинения в срыве закупок и до сих пор не пришли к согласию. Что же стало камнем преткновения и какие вообще характеристики у первой официально закупленной Украиной вакцины?

Инактивированная вакцина - безопасна и проста в хранении

Вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac разработана на основе инактивированного вируса. Это - один из старейших методов вакцинации. «CoronaVac - это более традиционный метод, который успешно применяется во многих известных вакцинах, таких как против бешенства», – сказал ВВС доцент Луо Дахай из Университета Наньян в Сингапуре. Преимуществом вакцин, содержащих инактивированный вирус, считается высокий уровень безопасности, а также простые условия транспортировки и хранения - от +2 до +8°С - по сравнению с РНК-вакцинами.

Проблема? Пока третья фаза испытаний вакцины продолжается. Клинические испытания проводятся в Бразилии, они завершатся 7 января, но уже критикуются за отсутствие прозрачности в отчетности. Известно только что эффективность превышает 50%. А в Индонезии (1600 пациентов) эффективность 97%, согласно промежуточным данным III фазы испытаний). В Турции (1325 пациентов), эффективность 91%. Ожидается, что для применения в Китае вакцину одобрят в январе, а документы на переквалификацию в ВОЗ подадут в феврале 2021 года.

Между тем Турция еще 30 декабря получила первую партию из 3 млн доз вакцин, сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News, а всего закупит 50 млн доз вакцини Sinovac, из которых 20 млн доставят до конца января. Профессор Серхат Юнал из турецкого Научного совета заявил, что серьезных побочных эффектов у принимавших участие в испытаниях, не было - только жар, легкая усталость и боль в месте укола.

Но производителя - обвиняли в коррупции

Sinovac Biotech - один из лидеров по производству вакцин в Китае, работает на 34 страны мира и разработала вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита. Однако по информации The Washington Рost, за компанией Sinovac Biotech, которая первой начала клинические испытания вакцины против SARS в 2003 году и первой представила вакцину от свиного гриппа в 2009-м, тянется коррупционный шлейф.

«Обзор публичных записей и свидетельств испытаний, показывает, что продвижение Sinovac на передовые позиции в китайской индустрии вакцин произошло благодаря приоритетным проектам из Пекина и «откатам»чиновникам...», - пишет газета.

Основатель и исполнительный директор Sinovac Инь Вэйдун признал в суде в 2016 году, что давал взятки на сумму более 83 тысяч долларов в период с 2002 по 2011 год чиновнику, который контролирует проверки вакцин, по фамилии Инь Хунчжан и его жене. В свою очередь Инь Хунчжан признался, что ускорил сертификацию вакцины Sinovac. Именно эти годы считаются периодом прорыва Sinovac - биотехнологического стартапа, основанного в 2001 году, который был избран Пекином для руководства разработкой вакцин против атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа. Инь Хунчжан был приговорен к десяти годам заключения. А вот Инь Вэйдун из Sinovac обвинен не был и продолжает контролировать кампанию.

«Для Sinovac этот случай не был единичным: как минимум 20 госчиновников и администраторов больниц признались в суде, что брали взятки от работников Sinovac в период с 2008 по 2016 год», - отмечает The Washington Post. Отсюда логичный вопрос: можно ли полагаться на качество вакцины, разработанной компанией с такой репутацией?

Что произошло между Минздравом и ГП «Медицинские закупки»?

Но это не все. В процессе закупки китайской вакцины для Украины на поверхность всплыл скандал, разгоревшийся между Минздравом и госпредприятием «Медицинские закупки Украины». Его глава Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом. По его словам, из-за этого Украина потеряла сильную позицию на рынке и сейчас имеет только один договор.

Арсен Жумадилов говорит, что по состоянию на 18 декабря госпредприятие договаривалось с несколькими производителями о заключении договоров на поставку вакцин в кратчайшие сроки, и в качестве условия для производителей предложило банковскую гарантию на предоплату (если регистрация вакцины не будет завершена до времени, определенного в условиях контракта, то деньги вернутся в Украине на счета ГП «Медицинские закупки Украины», - Ред.). Однако еще 21 декабря Максим Степанов назвал такое требование срывом переговоров с производителями вакцин, из-за чего премьер-министр поручил ГП работать с рынком исключительно через Минздравом.

«Мы направили в Минздрав наши предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов. По состоянию на утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор (...) Был ли в пределах этой закупки соблюден принцип разделения функций политического органа (Минздрав) и закупочного агентства (ГП) во избежание в т.ч. злоупотреблений полномочиями? Нет. Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 долл. США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинах. Будем ли мы продолжать работать в таком формате? Нет», - изложил свою позицию Арсен Жумадилов, объясняя, что Минздрав не имеет опыта подобных закупок, и в принципе не должен заниматься закупками.

В партии "Голос" ситуацию с закупкой вакцин, назвали тормозящей умышленно. "Минздрав поручил предприятию закупку вакцины только 10 декабря. Технические характеристики товара к закупке были доведены еще позже - только через две недели, то есть 22 декабря. Это в то время, когда страны ЕС и США, которые заключили договоры с производителями еще летом, уже вакцинируют населения. Возникает единственный вопрос: зачем министр всячески тормозит закупку вакцины от COVID-19 для Украины? Ведь теперь согласование на уровне закупщик-производитель должно проходить согласования лично с министром. Это отнимает время", - отметила депутат Ольга Стефишина.

Пока Минздрав не отреагировал на заявление главы ГП «Медицинские закупки».

Каковы ближайшие перспективы получить вакцину в Украине?

Согласно условиям договора, первая партия вакцины CoronaVac - 700 тысяч доз (всего же ожидается 1,9 миллиона доз) - должна поступить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или в США, странах ЕС, Великобритании, Японии и других. По данным Офиса Президента, Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными. Стоимость закупки одной дозы вакцины для государства - 504 гривни (для вакцинации одного человека нужно будет дозы).

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, переговоры со многими производителями вакцин продолжаются. В частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca. Получить эту вакцину бесплатно по международной программе COVAX, по словам главы Минздрава, Украина может в марте-апреле нынешнего года.