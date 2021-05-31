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Полиция Киевской области провела на Западной Украине масштабную спецоперацию. Правоохранители задержали 7 участников преступной организации, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Закарпатской области, сообщила пресс-служба полиции.

Участники преступной группировки «специализировались» на разбоях, торговле оружием, контрабанде, продаже наркотиков, а также похищении людей. Мукачевская преступная организация представляла собой организованное устойчивое иерархическое объединение, которое систематически и целенаправленно занималось преступной деятельностью.

Все фигуранты преступной группировки – жители Закарпатья в возрасте от 25-ти до 46-ти лет, спортивного телосложения, обладают навыками боевых искусств. Сейчас полиция проверяет причастность указанных лиц к похищению известного мукачевского рэпера в сентябре 2020 года, а также ряда вооруженных столкновений.

29 мая во львовском аэропорту правоохранители задержали 41-летнего организатора группы. Установлено, что мужчина ранее судим по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник прибыл во Львов рейсом из Турции. Еще одного координатора группировки правоохранители задержали на границе с Польшей.

Во время обысков полицейские изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, 2 помповые ружья, 10 пистолетов системы «ПМ», 5 пистолетов «Форт-17», 5 пистолетов ТТ, 6 гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы.

У злоумышленников обнаружили арсенал холодного оружия в количестве 100 штук, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежду и бронежилеты, которые фигуранты использовали в своей преступной деятельности.

По месту проживания участников преступной организации обнаружили драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту, полученную преступным путем. У злоумышленников изъяли 6 транспортных средств, в том числе премиум-класса «Mercedes» и «Audi», которые использовались при подготовке и непосредственного совершения преступлений.

Кроме того, полиция изъяла у преступной группы 800 граммов наркотических средств.

Сейчас 7 человек, в том числе организатор, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении по целому ряду статей: создание преступной организации, незаконное лишение свободы, разбой, незаконное завладение транспортным средством. (Ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также проводится проверка причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
ForUm

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