Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза 7 июня, передает Интерфакс-Украина.

«Я обратился к Ученому совету наработать процедуру (лишения почетных званий - ИФ), ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко», - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» в понедельник.

Бугров отметил, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.