также в разделеОбщество
Стерненко обжалует приговор в Верховном суде 5
Разбои, похищения, автоугоны: На Закарпатье разоблачили банду 9
В НАН назвали ложными слухи об искусственном создании COVID-19 11
Разумков против легализации каннабиса 9
На админгранице с Крымом временно закроют один из КПВВ 9
Лукашенко лишат звания доктора КНУ в июне 11
СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 12
Суд освободил Стерненко от отбывания наказания за решеткой 53
Жителей Херсонщины предупредили о военных учениях 13
В Минздраве предупредили о новых биологических угрозах 31
Суд оправдал Стерненко по статье о разбойном нападении 98
В РФ объявили о снятии «водной блокады» Крыма 92
Ляшко анонсировал снижение цен на лекарства 18
Шмыгаль: В этом году зарплаты учителей увеличится на 30% 11
Экс-главарь «ДНР» баллотируется в Госдуму РФ 21
Шмыгаль анонсировал внедрение в Украине 5G со следующего года 19
Зеленский инициировал создание Президентского университета 35
Залищук назначили советницей главы Нафтогаза по международным вопросам 45

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19, все области сейчас находятся в желтой зоне. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, заняты 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (заняты 30%).

«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дия». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», - сообщил главе государства глава правительства.

Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал президента о планах по вакцинации населения.

Также на совещании отметили, что во исполнение указа главы государства 30 мая в Индию была направлена ​​гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

Напомним, по состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировано 1022 новых случая заболевания COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги