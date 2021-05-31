В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19, все области сейчас находятся в желтой зоне. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, заняты 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (заняты 30%).

«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дия». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», - сообщил главе государства глава правительства.

Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал президента о планах по вакцинации населения.

Также на совещании отметили, что во исполнение указа главы государства 30 мая в Индию была направлена ​​гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

Напомним, по состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировано 1022 новых случая заболевания COVID-19.