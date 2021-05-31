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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает идею легализации каннабиса.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о рассмотрении законопроектов о легализации каннабиса в Украине, передает УНИАН.

Разумков отметил, что с этим вопросом надо обращаться в профильный парламентский комитет.

«Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только для медицинских целей», - отметил Разумков. 

Напомним, 7 апреля Кабинет министров Украины принял решение о легализации медицинского каннабиса.
ForUm

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