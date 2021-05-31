С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины в Скадовском районе Херсонской области, сообщила пресс-служба ОГА.

«Такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.