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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил украинцев о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения. Об этом он заявил на форуме «Украина 30», передает РБК-Украина.

По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.

«Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться», - заявил он.

Отметим, сейчас в Украине эпидемия коронавируса. Однако, власти сообщают, что заболевание взяли под контроль.
ForUm

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