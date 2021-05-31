На этой неделе в столице начнут вакцинировать сотрудников образовательных учреждений. Для этого подготовлено 10 прививочных центров в каждом районе города. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба администрации.

«В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться», - рассказал Поворозник.

Он отметил, что будут вакцинировать исключительно сотрудников учебных заведений.

«Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации», - отметил Поворозник.

Он напомнил, что вакцинировать работников образования будут вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.

Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.