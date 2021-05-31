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Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине медленные темпы вакцинации.

Об этом глава Минздрава рассказал в интервью ТСН, передает УНИАН.

По его словам, все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины.

«Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca», - отметил Ляшко.

Глава Минздрава ожидает, что в июне темпы вакцинации населения удастся значительно ускорить.

«Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок», - сказал он.


Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
ForUm

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