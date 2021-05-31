также в разделеОбщество
Стерненко обжалует приговор в Верховном суде 5
Разбои, похищения, автоугоны: На Закарпатье разоблачили банду 9
В НАН назвали ложными слухи об искусственном создании COVID-19 11
Разумков против легализации каннабиса 9
На админгранице с Крымом временно закроют один из КПВВ 9
Лукашенко лишат звания доктора КНУ в июне 11
СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 12
Суд освободил Стерненко от отбывания наказания за решеткой 53
Жителей Херсонщины предупредили о военных учениях 13
В Минздраве предупредили о новых биологических угрозах 31
Президент поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью 10
Суд оправдал Стерненко по статье о разбойном нападении 98
В РФ объявили о снятии «водной блокады» Крыма 92
Шмыгаль: В этом году зарплаты учителей увеличится на 30% 11
Экс-главарь «ДНР» баллотируется в Госдуму РФ 21
Шмыгаль анонсировал внедрение в Украине 5G со следующего года 19
Зеленский инициировал создание Президентского университета 35
Залищук назначили советницей главы Нафтогаза по международным вопросам 45

Цены на лекарства в Украине вскоре снизятся, анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом он сказал в интервью ТСН, передает УНИАН.

Глава Минздрава анонсировал изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами. В частности, он уточнил, что ведомство будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие «Медицинские закупки». 

«Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием», - сказал Ляшко.

Он также рассказал, как относится к изменениям в финансировании медицинских учреждений.

«Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе», - пояснил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги