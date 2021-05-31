Цены на лекарства в Украине вскоре снизятся, анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Об этом он сказал в интервью ТСН, передает УНИАН.
Глава Минздрава анонсировал изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами. В частности, он уточнил, что ведомство будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие «Медицинские закупки».
«Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием», - сказал Ляшко.
Он также рассказал, как относится к изменениям в финансировании медицинских учреждений.
«Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе», - пояснил он.
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