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Кабмин принял постановление, которое расширяет действие программы еПоддержка на лекарственные средства. Так, с 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 грн, полученные в рамках программы еПоддержка за вакцинацию от COVID-19, на приобретение лекарств в аптеках, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств. Эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести за средства программы еПоддержка лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

По информации Министерства экономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.
ForUm

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