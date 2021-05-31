также в разделеПроисшествия
На Львовщине автомобиль въехал в дом 16
После удара молнии в Черниговской области сгорели два дома 14
Под Львовом в ДТП погибли два человека 28
Смертельная ДТП в Днепропетровской области: четверо погибших 68
Более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды 13
Сутки в ООС: 9 обстрелов, погиб 1 военный 66
Названо имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе 18
На Донбассе снайпер оккупантов убил украинского военного 61
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, потерь нет 12
ООС: Снайпер боевиков ранил украинского военного 22
В Украине – 3395 новых случаев COVID-19 31
На Херсонщине зафиксировали торнадо 18
На борту следовавшего в Панаму судна нашли мертвым украинского капитана 17
На Донбассе ракета оккупантов попала в жилой дом 23
На Черкасчине легковушка протаранила пост полиции 18
В Одессе застрелился офицер-пограничник 30
Вчера оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня 13
Полиция рассказала детали гибели туриста в результате падения воздушного шара в Хмельницкой области 46

За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

На том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 31 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги