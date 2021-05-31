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Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.

Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек, передает Укринформ со ссылкой на Dziennik.pl.

«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно», - заявила Михалек в комментарии PAP.

По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за границы. Причем речь идет не только о таких традиционные сферы как строительство или торговля.

Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.

Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидний период.

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.

По разным оценкам, в Польше сегодня работают 1-1,5 млн граждан Украины.
ForUm

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