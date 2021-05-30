В Польше сделали уже 20 млн прививок против коронавируса. Полностью вакцинированными в стране являются уже более 6,5 млн человек.
Об этом сообщил в Twitter глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
С начала пандемии коронавируса в Польше инфицировались более 2,8 млн человек, умерли более 73,7 тысяч пациентов.
«Премьер Матеуш Моравецкий определил цель: выполнить 20 млн прививок по крайней мере одной дозой до конца июня. Этот баланс удалось достичь уже сегодня», - написал Дворчик.
Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.
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