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В Беларуси силовики задержали главного редактора издания Hrodna.Life Алексея Шоту.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в Telegram.

В организации уточнили, что задержание произошло прямо возле дома главного редактора издания.

Эту информацию также подтвердила бывшая жена Алексея.

«Подъехал бус, некие неизвестные схватили — и в бус», — сообщила женщина.

Журналисты Hrodna.Life пообещали сообщить подробности этого иницдента, как только появиться дополнительная информация.

Причина задержания неизвестна.

Алексей Шота — главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал на TUT.BY, окончил Ягеллонский университет в Кракове.
ForUm

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