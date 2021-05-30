В Беларуси силовики задержали главного редактора издания Hrodna.Life Алексея Шоту.
Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в Telegram.
В организации уточнили, что задержание произошло прямо возле дома главного редактора издания.
Эту информацию также подтвердила бывшая жена Алексея.
«Подъехал бус, некие неизвестные схватили — и в бус», — сообщила женщина.
Журналисты Hrodna.Life пообещали сообщить подробности этого иницдента, как только появиться дополнительная информация.
Причина задержания неизвестна.
Алексей Шота — главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал на TUT.BY, окончил Ягеллонский университет в Кракове.
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