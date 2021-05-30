Индия 30 мая сообщила о самом низком ежедневном приросте новых пациентов с коронавирусом за 46 дней — 165 553 случая. Количество смертей в сутки выросло до 3460.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно официальным данным, общее количество случаев коронавируса в Индии сейчас составляет 27,9 млн. Число погибших — 325 972.

Напомним, что 25 мая в Индии зафиксировали 196 427 случаев коронавируса — в два раза меньше, чем фиксировали на пике заболеваемости 7 мая (414 188 случаев). Также это был самый низкий ежедневный прирост с 14 апреля.

Одной из причин взрывного роста заболеваемости в Индии ученые называют штамм коронавируса, который впервые выявили в октябре прошлого года. Одна из его мутаций делает вирус более заразным, а другая позволяет ему скрываться от антител.

Напомним, ранее в Индии тела умерших от коронавируса сбрасывали в реку Ганг.