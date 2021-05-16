В Индии тела умерших от коронавируса сбрасывают в реку Ганг. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация информацию о том, что тела тех, кто подвергся COVID-19 или любой другой болезни, выбрасывают в реки, а не утилизируют по принадлежащим ритуалами. Как результат, во многих местах из рек были изъяты тела», - заявил высший государственный чиновник Манодж Кумар Сингх в письме от 14 мая руководителям районов.

В записке руководителям районов Сингх попросил представителей сельского уровня обеспечить не бросание трупов в воду и сказал, что правительство штата заплатит бедным семьям погибших 5000 рупий (68 долларов США) каждому для кремации или захоронения тел.

Государство также попросила полицию патрулировать реки, чтобы прекратить такую практику.

Индия официально сообщает о около 4000 смертей ежедневно от этой болезни в течение почти двух недель, но эксперты в области здравоохранения говорят, что количество жертв, вероятно, намного больше из-за плохого тестирования в сельской местности и другие факторы. В Индию прибыло 4000 кислородных концентраторов.

Напомним, в Индии уже 22 млн человек заразились COVID-19.