также в разделеМир
Столтенберг: Мы предлагаем диалог, но Россия продолжает вести себя агрессивно 14
Байден переговорил с лидерами Израиля и Палестины 18
SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника 11
В ООН отреагировали на удар по редакциям СМИ в Газе 10
Уже более 163 млн человек в мире заразились коронавирусом 11
Нетаниягу: Операция в Газе не завершена 19
После теракта в Казани эвакуировали полтора десятка школ из-за «минирования» 16
Португалия становится открытой для туристов 11
Израиль уничтожил здание с офисами международных СМИ 28
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за флага Израиля 20
В Польше послабили карантин: впервые за полгода открылись бары и рестораны 10
За эту ночь по Израилю выпустили около 200 ракет 16
США направили в Израиль посредника из-за обострения 15
ВОЗ призвала богатые страны поделиться препаратом с бедными вместо вакцинации детей 11
Канада хочет ослабить карантин для уже вакцинированных граждан 11
На Ухань обрушился мощный торнадо 15
В США проведут свой аналог Евровидения 9
Впервые на Марсе приземлился китайский космический корабль 14

В Индии тела умерших от коронавируса сбрасывают в реку Ганг. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация информацию о том, что тела тех, кто подвергся COVID-19 или любой другой болезни, выбрасывают в реки, а не утилизируют по принадлежащим ритуалами. Как результат, во многих местах из рек были изъяты тела», - заявил высший государственный чиновник Манодж Кумар Сингх в письме от 14 мая руководителям районов.

В записке руководителям районов Сингх попросил представителей сельского уровня обеспечить не бросание трупов в воду и сказал, что правительство штата заплатит бедным семьям погибших 5000 рупий (68 долларов США) каждому для кремации или захоронения тел.

Государство также попросила полицию патрулировать реки, чтобы прекратить такую практику.

Индия официально сообщает о около 4000 смертей ежедневно от этой болезни в течение почти двух недель, но эксперты в области здравоохранения говорят, что количество жертв, вероятно, намного больше из-за плохого тестирования в сельской местности и другие факторы. В Индию прибыло 4000 кислородных концентраторов.

Напомним, в Индии уже 22 млн человек заразились COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
11
Теги