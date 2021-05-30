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Три основные сети кинотеатров в США отменяют обязательное ношение масок для полностью вакцинированных людей.

Об этом сообщает NBC News.

Зрителей, которые не прошли полную вакцинацию, попросят продолжать носить маски и придерживаться социальной дистанции.

«В соответствии с рекомендациями CDC, маски не нужны только для гостей, которые полностью вакцинированы», - говорится в сообщении на сайте сети кинотеатров AMC со ссылкой на Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Аналогичные заявления были сделаны на сайтах Regal и Cinemark.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 130 млн человек в возрасте 18 лет и старше завершили курс вакцинации. Еще 70 млн доз вакцины сейчас находятся на стадии распределения.

США стали одними из мировых лидеров по вакцинации от COVID-19.

В то же время страна является наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса. С начала пандемии в США болезнь диагностировали у более чем 33 миллионов человек, число умерших превышает 590 тысяч.
ForUm

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