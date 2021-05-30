Ночью 30 мая ушел из жизни посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», - написал Зеленский.

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года в городе Рожище на Волыни. Окончил с отличием Львовский государственный университет имени И. Франко, специалист по международным отношениям, переводчик.

В МИД Украины с 1998 года. Работал за границей в Постоянном представительстве Украины при ООН, а также Посольстве Украины в Королевстве Таиланд. Специалист по вопросам деятельности ООН и других международных организаций.