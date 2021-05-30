также в разделеПолитика
Новым главным санврачом Украины станет Кузин 23
Atlantic Council: Зеленский пытается убедить украинцев, что дело Медведчука и есть деолигархизация 95
Данилов: Опубликованный в СМИ закон о деолигархизации не соответствуют действительности 15
МИД Украины: Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса 13
МИД: Байден поговорит с Зеленским перед встречей с Путиным 44
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА 45
В ОП заявили, что Зеленский будет обсуждать на встрече с Путиным «трудные вопросы» 27
Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов 16
Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко 144
Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко в 2014 году 68
Anti-Spiegel: Лидера украинской оппозиции поместили под домашний арест без доказательств 22
МИД: Сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной 21
Украина повторно направит в РФ запрос на экстрадицию Януковича 15
«Радио Свобода»: Судебный процесс над Медведчуком может стать самым громким политическим делом в Украине 22
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов 19
МИД: Для Украины растут риски со стороны Беларуси 22
Кулеба: Украина не может отозвать посла из Беларуси 120
Разумков: Окончательного варианта законопроекта о деолигархизации еще нет 12

Ночью 30 мая ушел из жизни посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», - написал Зеленский.

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года в городе Рожище на Волыни. Окончил с отличием Львовский государственный университет имени И. Франко, специалист по международным отношениям, переводчик.

В МИД Украины с 1998 года. Работал за границей в Постоянном представительстве Украины при ООН, а также Посольстве Украины в Королевстве Таиланд. Специалист по вопросам деятельности ООН и других международных организаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
21
Теги