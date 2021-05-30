Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в субботу, 29 мая, в Центре вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре сделали 1395 прививок.

«В Центре сегодня работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала и бригада скорой. К ним, кстати, обратились два человека. Они в госпитализации не нуждались, и после оказанной помощи и наблюдения покинули центр», — заявил Поворозник.

На сайте КГГА напоминают, что Центр вакцинации будет работать и 30 мая с 10:00 до 18:00 по адресу Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

«Прививки вакциной CoronaVac делают киевлянам, которые зарегистрировались в приложении Дія. Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении Дія и желательно — копию декларации с врачом, если она подписана» — сообщил Поворозник.

Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.