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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в субботу, 29 мая, в Центре вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре сделали 1395 прививок.

«В Центре сегодня работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала и бригада скорой. К ним, кстати, обратились два человека. Они в госпитализации не нуждались, и после оказанной помощи и наблюдения покинули центр», — заявил Поворозник.

«Прививки вакциной CoronaVac делают киевлянам, которые зарегистрировались в приложении Дія. Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении Дія и желательно — копию декларации с врачом, если она подписана» — сообщил Поворозник.

Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.
ForUm

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