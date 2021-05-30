Челси обыграло Манчестер Сити и стало победителем Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Единственный гол под конец первой половины забил Кай Хаверц - 1:0.
Челси во второй раз в истории стал обладателем Лиги чемпионов. Ранее "синие" побеждали в 2012 году, когда в серии пенальти обыграли Баварию.
Манчестер Сити — Челси 0:1
Гол: Хаверц, 42
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Фоден — Марез, Де Брюйне (Жезус, 59), Стерлинг (Агуэро, 76).
Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Маунт (Ковачич, 79), Вернер (Пулишич, 66) — Хаверц.
Предупреждения: Гюндоган, Жезус — Рюдигер.
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