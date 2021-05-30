также в разделеОбщество
На одесском стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации 11
В оккупированном Симферополе потом из-за ливней 24
Украина возобновляет курсирование поездов в Австрию и Венгрию 11
В Карпатах выпал снег 34
За сутки привили от COVID еще 8,5 тысяч украинцев 10
ОБСЕ фиксирует усиленные обстрелы возле донецкого аэропорта 13
В Украине 1703 новых случая коронавируса 12
Оккупанты обстреляли поселок Пивничное 10
Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня 114
Стали известны подробности задержания экс-футболиста Шевчука 70
Пограничники изъяли партию военного оборудования из РФ 31
Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО 14
День миротворца: более 42 тысяч украинских военных приняли участие в операциях ООН 18
СНБО: Атака на самолет МАУ в Иране была терактом 21
Тысячи белорусов переехали в Украину с начала протестов 24
От коронавируса вакцинировали первый миллион украинцев 39
Во Львове построят первый крематорий 15
Украина закрыла воздушное пространство для самолетов Беларуси 61

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 мая, позиции наших военных обстреливали 6 раз.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

При этом враг использовал тяжелое оружие. В районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи поселка Майорск враг также открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В районе Новгородского российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы с противотанкового ракетного комплекса.

«Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет», - уточняют в штабе ООС.

Отмечается также, что Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
9
Теги